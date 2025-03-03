МЧС: 5 марта в Волгограде и области завоют сирены гражданской обороны

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет 5 марта во всех регионах РФ, в том числе и в Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на МЧС России.

- 5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», - говорится в сообщении. - МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие.

В МЧС уточнили, что работоспособность таких систем специалисты проверяют два раза в год.

Во всех муниципалитетах Волгоградской области проверка пройдет с 10 до 11 часов. В свою очередь в администрации региона просят граждан, которые не услышат в обозначенное время сигналов оповещения, обязательно сообщить об этом в администрацию муниципалитета по месту жительства.

Фото: МЧС России