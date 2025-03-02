Спорт 02.03.2025 18:51
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02.03.2025 18:51
В Волгограде в спортивном комплексе «Альянс-Баскет» в течение трех дней спортсменки 2014 года рождения и старше сражались за награды межрегионального турнира «Весенний кубок» по художественной гимнастике, сообщает V102.RU.
На крупные соревнования съехались талантливые и сильные участницы из разных субъектов России, среди которых: Волгоградская область, Луганская Народная Республика, Краснодарский край, Московская область, Республика Калмыкия, Республика Дагестан и другие.
Как сообщила специально для сайта V102.RU главный судья турнира Наталья Чадова, проведение «Весеннего кубка» стало уже традиционным на территории нашего региона, а его основная цель - популяризация художественной гимнастики. Кроме того, межрегиональные состязания посвящены памяти родоначальницы художественной гимнастики в Волгоградской области и заслуженного тренера России Валентины Ильиничны Мокринской, которая внесла неоценимый вклад в развитие этого вида спорта на региональном уровне.
220 спортсменок в ходе «Весеннего кубка» выявили сильнейших в дисциплинах «многоборье» и «групповое упражнение - многоборье». Дома проявили себя и некоторые волгоградские представительницы. В частности, среди мастеров спорта победила 15-летняя воспитанница Натальи Чадовой Злата Ремчукова, в феврале ставшая бронзовым призером чемпионата России в составе сборной ЮФО в Москве. Второе и третье место заняли Екатерина Дубовикова и Диана Шишканова. В соревнованиях между КМС золото взяла Варвара Карпова (воспитанница заслуженного тренера России Тамары Болотиной), серебро - Арина Горчатова, а тройку замкнула Виктория Нестерова.
В выступлениях среди участниц с первым спортивным разрядом подопечная тренера Алины Калининой Арина Аржанцева завоевала золото, второе место у Евангелины Асановой и на третьей итоговой позиции оказалась Антонина Сидякова. Все призеры соревнований из Волгоградской области и других субъектов РФ получили заслуженные кубки и медали.
Фото: Роман Сергиенко и Анна Горбачева, студия «Фото Акварельки»
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