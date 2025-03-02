Спорт

В Волгограде определили призеров «Весеннего кубка» по художественной гимнастике 

Спорт 02.03.2025 18:51
0
02.03.2025 18:51


В Волгограде в спортивном комплексе «Альянс-Баскет» в течение трех дней спортсменки 2014 года рождения и старше сражались за награды межрегионального турнира «Весенний кубок» по художественной гимнастике, сообщает V102.RU.
На крупные соревнования съехались талантливые и сильные участницы из разных субъектов России, среди которых: Волгоградская область, Луганская Народная Республика, Краснодарский край, Московская область, Республика Калмыкия, Республика Дагестан и другие.

Как сообщила специально для сайта V102.RU главный судья турнира Наталья Чадова, проведение «Весеннего кубка» стало уже традиционным на территории нашего региона, а его основная цель - популяризация художественной гимнастики. Кроме того, межрегиональные состязания посвящены памяти родоначальницы художественной гимнастики в Волгоградской области и заслуженного тренера России Валентины Ильиничны Мокринской, которая внесла неоценимый вклад в развитие этого вида спорта на региональном уровне. 

220 спортсменок в ходе «Весеннего кубка» выявили сильнейших в дисциплинах «многоборье» и «групповое упражнение - многоборье». Дома проявили себя и некоторые волгоградские представительницы. В частности, среди мастеров спорта победила 15-летняя воспитанница Натальи Чадовой Злата Ремчукова, в феврале ставшая бронзовым призером чемпионата России в составе сборной ЮФО в Москве. Второе и третье место заняли Екатерина Дубовикова и Диана Шишканова. В соревнованиях между КМС золото взяла Варвара Карпова (воспитанница заслуженного тренера России Тамары Болотиной), серебро - Арина Горчатова, а тройку замкнула Виктория Нестерова.

В выступлениях среди участниц с первым спортивным разрядом подопечная тренера Алины Калининой Арина Аржанцева завоевала золото, второе место у Евангелины Асановой и на третьей итоговой позиции оказалась Антонина Сидякова. Все призеры соревнований из Волгоградской области и других субъектов РФ получили заслуженные кубки и медали.

Фото: Роман Сергиенко и Анна Горбачева, студия «Фото Акварельки» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.03.2025 17:17
Спорт 02.03.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2025 07:10
Спорт 02.03.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2025 11:21
Спорт 01.03.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2025 06:41
Спорт 26.02.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2025 21:23
Спорт 25.02.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2025 12:11
Спорт 25.02.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2025 07:07
Спорт 25.02.2025 07:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.02.2025 20:48
Спорт 24.02.2025 20:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.02.2025 06:54
Спорт 24.02.2025 06:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.02.2025 17:16
Спорт 23.02.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.02.2025 11:20
Спорт 23.02.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.02.2025 21:24
Спорт 21.02.2025 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.02.2025 06:48
Спорт 21.02.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.02.2025 13:26
Спорт 20.02.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.02.2025 20:08
Спорт 19.02.2025 20:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:32
На юге Волгограда сгорел еще один расселенный домСмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
В Волгограде определили призеров «Весеннего кубка» по художественной гимнастике Смотреть фотографии
18:23
В Камышине за 35 млн продают золотые часы БрежневаСмотреть фотографии
17:40
«Давай, зима, до свиданья!». В ЦПКиО Волгограда сожгли 8-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Болельщиков разочаровал новый газон на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:35
С лучшим детским доктором Валерием Гребенниковым простятся в КотовоСмотреть фотографии
16:08
Под Волгоградом Лада Веста насмерть сбила женщинуСмотреть фотографии
15:18
Под Волгоградом в своем доме сгорел 59-летний хозяинСмотреть фотографии
14:33
«Тут яблоку негде упасть»: тысячи волгоградцев отмечают Масленицу в ЦПКиОСмотреть фотографии
13:31
«Боюсь, что все вернется»: волгоградку избавили от террора хитами SHAMANСмотреть фотографии
12:38
Более 2 тысяч волгоградев в 2024 году изменили ФИОСмотреть фотографии
11:14
В Урюпинске простятся с 30-летним воином СВОСмотреть фотографии
10:39
Заигрыши, блины с черной икрой и массовые побоища: как отмечали Масленицу в ЦарицынеСмотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области долги по зарплате выросли до 4,8 млнСмотреть фотографии
09:32
Волгоградская облдума закупает 420 пледов за 1 млнСмотреть фотографии
09:22
Мороз на Прощеное воскресенье предрек грибной год в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:56
Суд в Волгограде закрывал гипермаркет «Светофор» из-за нарушений СанПиНСмотреть фотографии
08:26
В ЦПКиО Волгограда 2 марта сожгут чучело МасленицыСмотреть фотографии
08:09
В «Битве экстрасенсов» показали проделки призрака в доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:36
Митрополит Феодор в канун Прощеного воскресенья провел службу в главном храме ВолгоградаСмотреть фотографии
07:10
Волгоградские ватерполистки в гостях дважды проиграли «Буревестнику» Смотреть фотографии
21:16
Ростехнадзор дал разрешение на запуск котельной для ОЭЗ «Химпром» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:15
«Не лишайте его шанса на жизнь»: что делать, если на земле лежит человекСмотреть фотографии
19:04
Эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам на волгоградских дорогах отложили до летаСмотреть фотографии
18:01
«Воспринимал окружающих как опасность»: под Волгоградом одичавший конь прибился к табуну и снова доверился людямСмотреть фотографии
17:46
Камеры видеонаблюдения установят на 13 мостах и путепроводах в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Куда бежать по сигналам сирен: в Волгограде опубликован список укрытий для населенияСмотреть фотографии
16:24
У Boeing на пути в Анталию отказала одна из систем в небе над ВолгоградомСмотреть фотографии
15:04
Андрей Бочаров дошел до Дома Павлова в Волгограде и сделал заявлениеСмотреть фотографии
14:38
В ЦБ РФ заявили «о жестком настрое» снизить инфляцию до 4%Смотреть фотографии
 