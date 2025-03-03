Расследования

В Волжском осудили рецидивистов, вымогавших средства у братьев-предпринимателей

Расследования 03.03.2025 12:15
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03.03.2025 12:15


В Волжском Волгоградской области оглашён приговор двоим местным жителям, больше года державших в страхе братьев-предпринимателей. Как сообщает ИА «Высота 102», один из пострадавших ранее выступил свидетелем в расследовании уголовного дела о грабеже.

- В апреле 2022 года 28-летний подсудимый, освободившись из мест лишения свободы, решил потребовать от мужчины — свидетеля обвинения по уголовному делу о грабеже, за которое ранее фигурант был осуждён, и его родного брата 200 тыс. рублей. Не имея финансовой возможности выполнить требования, потерпевшие передали мужчине сотовый телефон стоимостью 30 тыс. рублей, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

При этом обращаться в полицию мужчины побоялись. Позже злоумышленник вместе с 31-летним подельником потребовал от братьев продать зеркальный номер одной принадлежащей им машины. Однако мужчины отказались. Вскоре притязания обвиняемых вскоре распространились и на бизнес волжан. По версии следствия, вымогатели потребовали ежемесячно выплачивать им крупную сумму за работу предприятия по аренде такси.

Для устрашения жертв преступники избили одного из братьев. Это стало последней каплей. Мужчина снял побои и обратился в полицию, которая и помогла обуздать аппетиты рецидивистов.

Отметим, решением суда 28-летний волжанин был приговорён к 3 годам 6 месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строго режима, его 31-летний пособник отправится в тюрьму на 2 года. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

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