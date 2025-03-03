Волгоградцев предупредили о надвигающейся магнитной буре

В полночь 4 марта начнется магнитная буря, которая будет бушевать до 12.00 среды 5 марта. Как сообщает V102.RU, такой прогноз опубликовала лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью, может повлиять на самочувствие волгоградцев, восприимчивых к перепадам атмосферного давления, геомагнитным бурям, изменениям влажности и температуры воздуха.

По данным астрономов, магнитная буря класса G1 в общей сложности продлится 12 часов. Ее повторение также возможно 27 марта.

Фото из архива V102.RU