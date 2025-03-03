Владимир Путин наградил четверых волгоградцев званиями и орденами





В начале весны, 3 марта, президент России Владимир Путин подписал новый указ о присуждении государственных наград. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз глава государства вновь отметил заслуги жителей Волгоградской области.

За вклад в подготовку спортсменов, которые добились выдающихся результатов, орденом Дружбы была награждена Ирина Ахмерова. Она работает тренером-преподавателем в «Спортивной школе по адаптивным видам спорта».

За заслуги в развитии средств массовой информации и связи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён руководитель корпункта ВГТРК в Волгограде Максим Ахметов.

Главный инженер «Волгоград-ТРВ» Дмитрий Коробкин отмечен почётным званием «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» было присвоено Андрею Черемушникову — реставратору Волгоградского областного краеведческого музея.

Напомним, что в начале 2025 года Владимир Путин уже награждал медиков и педагога из Волгоградской области.

Фото: kremlin.ru