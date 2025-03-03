



3 февраля Александр Бастрыкин вновь поручил следователям изучить информацию о попустительстве городских чиновников разгулу бродячих животных. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз председателя СК России заинтересовали сообщения местных жителей о стае бездомных собак, держащей в страхе посетителей одной из больниц Тракторозаводского района.

- В комментариях в аккаунте приёмной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» размещено обращение о непринятии мер к организации отлова бродячих собак в Тракторозаводском районе города Волгограда. Длительное время вблизи детского медицинского учреждения обитает стая животных, проявляющих агрессию к прохожим, - рассказали в Следкоме.

Волгоградка также рассказала, что ранее, в ноябре 2024 года, одна из местных жительниц уже становилась жертвой одичавших животных. При этом жалобы граждан результата не приносят.

Отметим, по факту обращения в СУ СК России по Волгоградской области организована проверка. О результатах расследования региональному главку предстоит доложить в Москву. Следственные действия поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.