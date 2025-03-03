В Волгограде за 7,2 млн рублей изучат состояние 74 бомбоубежищ





Власти Волгограда вслед за контрольно-счётной палатой города заинтересовались состоянием бомбоубежищ, находящихся в муниципальной собственности. Как сообщает ИА «Высота 102», 3 марта комитет гражданской защиты населения объявил о поиске специализированной организации, готовой произвести инвентаризацию 74 укрытий.

Согласно проекту договора, подрядчику предстоит комплексно оценить состояние несущих конструкций бомбоубежищ, отмостки, обваловки, работоспособности ворот, вентиляции, вентиляционных шахт и инженерных сетей.

По итогу обследования специалистам предстоит предоставить чиновникам акты и дефектные ведомости на каждый объект, а также перечень работ, необходимый для приведения укрытий в надлежащее состояние.

Места нахождения убежищ в документации не раскрываются. Каждый из объектов зашифрован под инвентаризационным номером. Известно лишь, что из 74 укрытий часть предназначена для работников предприятий, часть — для гражданских лиц. При этом многие объекты не классифицированы.

Общая площадь исследуемых укрытий 9,7 тыс. кв. метров. На производство работ у экспертов будет всего три месяца.

Отметим, ранее в конце февраля волгоградская городская дума заслушала доклад контрольно-счётной палаты города, которая выявила в содержании объектов ГОЧС нарушения. В 2024 году МЧС России направило в адрес глав муниципальных образований письмо с требованием до 25.10.2024 подготовить для региональных управлений ведомства информацию о состоянии местных бомбоубежищ. Результаты обследования укрытий, находящихся на территории Волгоградской области, в публичном пространстве не размещалась.

Фото из архива ИА «Высота 102»