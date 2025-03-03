



3 марта РИА Новости опубликовало ТОП-100 городов России по масштабу жилищного строительства в начале 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоград на этот раз занял лишь 65 позицию.

В рейтинге крупных населённых пунктов областной центр обогнал Киров, Магас и Нижний Новгород. При этом опередить город на Волге смогли Оренбург, Тамбов и Смоленск.

По информации специалистов, в настоящее время в перерасчёте на одного жителя региона приходится всего 81 квадратный сантиметр площадей в возводимых домах.

Примечательно, что в первую тройку вошли Краснодар, Тюмень и Владивосток, где на каждого жителя приходится более 4 метров в новых жилых массивах. При этом Москва заняла в рейтинге РИА лишь 37 позицию с показателем 1,32 кв. метра на жителя.

Фото из архива ИА «Высота 102»