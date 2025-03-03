В Волгограде на 79-м году скончалась театральный критик и драматург Галина Беспальцева





3 марта в Волгограде скончалась известный критик и драматург Галина Беспальцева. Как сообщает ИА «Высота 102», деятель культуры всю свою жизнь посвятила служению театру, проработав более 50 лет в Волгоградском ТЮЗе сначала в должности завлита, а затем и в отделе по связям с общественностью.

- Галя очень хорошо знала театральную культуру нашего города. Она написала очень много очерков, посвящённых как сталинградскому, так и современному периоду развития театров, - рассказал журналистам художественный руководитель Волгоградского ТЮЗа Альберт Авходеев. – Мы были знакомы с 1979 года. С ней очень легко, когда ты шутишь и разговариваешь на отвлечённые темы, но когда дело доходит до работы, то Галя-человек превращается в Галю-творца. Творца искреннего и прямолинейного.

Галина Иосифовна окончила филфак Волгоградского педагогического института. По распределению отработала в одной из школ Даниловского района. Мечтала стать артисткой и даже в молодости ездила на прослушивание в московский институт им. Бориса Щукина. Однако судьба связала её на полвека именно с Волгоградским театром юного зрителя.

- Галя – хранитель истории Волгоградского ТЮЗа. Она покинула нас всего за две недели до 55-летия театра. Конечно, для театра и для меня лично это шок и очень тяжёлая потеря, - добавил Альберт Авходеев.

Отметим, о дате и месте прощания с Галиной Беспальцевой будет сообщено дополнительно.