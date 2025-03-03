Boeing из Москвы приземлился в Волгограде только со второго круга

Прилетевший из Москвы Boeing-738 смог приземлиться в аэропорту Волгограда только со второго круга. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Происшествие случилось днем 2 марта с самолетом авиакомпании «Победа», прибывшим из столичного аэропорта Шереметьево.

- При выполнении визуального захода на ВПП 23 ЭВС не установил связь с диспетчером вышки, и ушел на второй круг. При повторном заходе связь с диспетчерами ДПП и вышки без замечаний. После посадки ЭВС сообщил, что неверно установил частоту вышки при первом заходе, - сообщают авторы канала.



