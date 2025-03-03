Десятиметровую светящуюся «Победу» установят на перекрестке в центре Волгограда





В Волгограде продолжается подготовка к предстоящему празднованию 80-летия Великой Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальные власти планируют уже в апреле начать монтаж тематических арт-объектов на улицах. На проспекте Ленина мэрия планирует установить десятиметровую светящуюся конструкцию «Победа».

Согласно размещенной на сайте госзаказов информации, на изготовление и установку конструкции власти Волгограда готовы потратить 1,8 млн рублей. В настоящее время идет сбор заявок от потенциальных исполнителей.

Проектом договора предусмотрено, что тематический объект появится не позднее 3 апреля на пересечении проспекта им. Ленина и ул. Комсомольской. Его длина составит 10 метров, а высота – 1,2 метра.

Напомним, что на Самарском разъезде в Дзержинском районе Волгограда власти планируют установить семиметровую конструкцию «Созвездие Победы», состоящую из трех пятиконечных красных звезд. Кроме того, более 10 млн рублей из бюджета направят на украшение города флагами.

Иллюстрация: МАУ ИАВ / Госзакупки