Происшествия

Под Волгоградом мужчина сгорел в собственном деревянном доме

Происшествия 03.03.2025 11:41
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03.03.2025 11:41


3 марта в Дубовке Волгоградской области произошёл пожар в частном жилом массиве. Как сообщает ИА «Высота 102», пламя вспыхнуло в одной из комнат и быстро распространилось по перекрытиям деревянного дома. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.

- В 04:15 в городе Дубовка Дубовского района произошел пожар в частном доме. Пламя охватило 21 кв. метр. На месте работали шесть пожарных и 2 единицы техники, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.


Отметим, во время ЧП погиб 62-летний житель дома. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания проводки.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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