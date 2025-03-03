Под Волгоградом мужчина сгорел в собственном деревянном доме





3 марта в Дубовке Волгоградской области произошёл пожар в частном жилом массиве. Как сообщает ИА «Высота 102», пламя вспыхнуло в одной из комнат и быстро распространилось по перекрытиям деревянного дома. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.

- В 04:15 в городе Дубовка Дубовского района произошел пожар в частном доме. Пламя охватило 21 кв. метр. На месте работали шесть пожарных и 2 единицы техники, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Отметим, во время ЧП погиб 62-летний житель дома. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания проводки.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области