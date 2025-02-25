Происшествия

В Волгограде нашли лихача, устроившего экстремальный заезд на пр. Жукова

Происшествия 25.02.2025 18:41
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25.02.2025 18:41


25 февраля полицейские рассказали первые результаты проверки по факту публикации в сети интернет видео, на которой запечатлены молодые люди, позирующие с оружием и нарушающие ПДД. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейским удалось выяснить что, ролик смонтирован из нескольких видеозаписей, где запечатлены эпизоды, совершенные в разное время разными людьми. Одного из лихачей правоохранителям уже удалось вычислить.



Дрифтером, совершающим опасные манёвры на пр. Жукова, оказался 21-летний житель Дзержинского района.

- В ходе мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись, на которой неизвестный, управляя автомобилем BMW, совершал опасные маневры на пр. Жукова в г. Волгограде, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Виновник записал видеообращение, в котором извинился перед участниками дорожного движения за своё поведение и пообещал больше не дрифтовать.

Отметим, в отношении мужчины уже составлены материалы о правонарушении. Он будет привлечён к административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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