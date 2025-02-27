Грузовик и легковушка столкнулись в Городищенском районе Волгоградской области, один человек погиб. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 18:50 на Третьей продольной магистрали.





- Водитель 2003 г.р., управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с «Урал-Ивеко», - сообщили в Главке.

В результате аварии на месте ДТП от полученных травм до приезда скорой помощи скончался водитель иномарки. 21-летнего пассажира Mitsubishi Lancer доставили в больницу №25.

Последствия аварии сняли очевидцы. На кадрах видно, что легковой автомобиль от удара превратился в железное месиво.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области