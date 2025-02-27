Все марки бензина снова подорожали в Волгоградской области

Напомним, цены на бензин в Волгоградской области резко подскочили на предыдущей неделе после трехнедельной «заморозки». Подорожание на все виды топлива составило от 17 до 19 копеек.
Экономика 27.02.2025 06:21
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27.02.2025 06:21
Напомним, цены на бензин в Волгоградской области резко подскочили на предыдущей неделе после трехнедельной «заморозки». Подорожание на все виды топлива составило от 17 до 19 копеек.
В Волгоградской области на минувшей неделе вновь подорожали все виды автомобильного топлива. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, АИ-92 подорожал на 4 копейки – до 56,51 рубля за литр. АИ-95 стал стоить 62,76 рубля, что также на 4 копейки больше, чем неделей ранее.Заметнее всего подорожал АИ-98 – до 82,83 рубля. Ранее он стоил на 18 копеек меньше. Стоимость дизтоплива составляет уже 68,26 рубля за литр. За неделю подорожание составило 2 копейки.
Напомним, цены на бензин в Волгоградской области резко подскочили на предыдущей неделе после трехнедельной «заморозки». Подорожание на все виды топлива составило от 17 до 19 копеек.
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