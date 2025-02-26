Во МЭС Юга назвали причину массового отключения света в Волгограде





26 февраля в Волгограде специалисты МЭС Юга рассказали о работе бригад по устранению аварии, оставившей областной центр без электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102», на текущий момент сетевая организация сообщает о полном восстановлении энергоснабжения потребителей.

- Энергетики менее чем за час восстановили электроснабжение потребителей отдельных районов Волгограда, которые были обесточены в результате локального технологического нарушения на подстанции 220 кВ. В настоящее время энергообъект работает в нормальном режиме, - подчеркнули в пресс-службе МЭС Юга.

Напомним, сбой в электроснабжении города произошёл 26 февраля в 14:15. Часть абонентов была оперативно запитана по резервной схеме, однако многие жители Центрального и Дзержинского районов сообщали об отсутствии света. Авария затронула как массивы МКД, так и коммерческие объекты, больницы и даже коммунальные предприятия.