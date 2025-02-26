Федеральные новости

В России банки начнут штрафовать за пособничество спонсорам экстремизма

Федеральные новости 26.02.2025 11:36
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26.02.2025 11:36


Банки обяжут информировать Росфинмониторинг о финансовых операциях компаний и людей, подозреваемых в финансировании экстремизма. Как сообщает V102.RU, такой закон одобрили 26 февраля на пленарном заседании Совета Федерации. 

Закон будет распространен на организации, занимающиеся операциями с деньгами или другим имуществом и препятствующих проведению финансовых проверок надзорными органами. Предлагается наказывать тех, кто не предоставит данные в ведомство о подозрительных переводах, которые могут касаться финансирования злоумышленников. 

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей. Также нарушителей планируют лишать работы в данной сфере деятельности на 2 года. Компаниям грозят штрафы от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Наказания уже установили для банков, не желающих сотрудничать с надзорными органами в борьбе с финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и отмыванием доходов преступников. 

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