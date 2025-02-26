Патриарх Кирилл наградил Александру Пахмутову орденом, как у Лаврова

Общество 26.02.2025 08:16
0
26.02.2025 08:16
Александра Пахмутова награждена орденом Русской Православной Церкви Славы и Чести первой степени. Эту новость, передает ИА «Высота 102», сообщили в культурном фонде знаменитого композитора. Указ о вручении ордена датирован еще ноябрем прошлого года, а наградили Александру Пахмутову на юбилейном вечере «Большая жизнь», который проходил в Большом театре.
Вместе с Патриархом композитора поздравил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, член попечительского совета Культурного фонда Александры Пахмутовой.
В своем поздравлении глава Русской Православной Церкви отметил, что Александра Николаевна - народный композитор и удивительный человек, потому как она в своих песнях звучит как в семьях, так и в личной жизни русского человека.
Награды от РПЦ Александра Пахмутова была удостоена за выдающийся вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения.
К слову, такой же орден Патриарх Кирилл вручил в свое время министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. В иерархии православной церкви он считается третьим по старшинству.
Фото культурный фонд Александры Пахмутовой VK.com
Маршрутки №174 Волгоград-Краснослободск продолжили работу после смерти перевозчика26.02.2025 10:53
Общество 26.02.2025 10:53
Волгоградский предприниматель «нахимичил» партию сливок и творога26.02.2025 10:31
Общество 26.02.2025 10:31
В Котово в минус 20 три МКД остались без тепла26.02.2025 10:19
Общество 26.02.2025 10:19
Волгоградцам рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию26.02.2025 09:57
Общество 26.02.2025 09:57
68-летний глава района Волгоградской области сыграл за хоккейную сборную26.02.2025 09:10
Общество 26.02.2025 09:10
В Волгограде после скандала и двух лет ожидания школе № 81 присвоили имя Героя Панина26.02.2025 07:44
Общество 26.02.2025 07:44
На Госуслугах появился сервис для оформления пенсии26.02.2025 07:01
Общество 26.02.2025 07:01
Добирайтесь, как можете: маршрут №174 из Краснослободска приостанавливает работу из-за смерти перевозчика25.02.2025 19:43
Общество 25.02.2025 19:43
В Волгоградской области 5 марта проверят систему оповещения ГОЧС25.02.2025 17:31
Общество 25.02.2025 17:31
МВД: мошенники «омолодились» для студентов25.02.2025 17:01
Общество 25.02.2025 17:01
Полтонны шашлыка и 10 тыс. блинов предложат съесть волгоградцам на Масленицу25.02.2025 16:42
Общество 25.02.2025 16:42
Волгоградцы засняли радужное гало над областным центром25.02.2025 16:27
Общество 25.02.2025 16:27
Земля в обмен на инвестиции: в Волгограде выставили на торги посёлок 4-й участок25.02.2025 15:51
Общество 25.02.2025 15:51
В Елани простятся с погибшим в прошлом году на СВО Дмитрием Курским25.02.2025 15:37
Общество 25.02.2025 15:37
Врачи спасли 107-летнюю жительницу Волгоградской области25.02.2025 15:32
Общество 25.02.2025 15:32