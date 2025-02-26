Общество

Патриарх Кирилл наградил Александру Пахмутову орденом, как у Лаврова

Общество 26.02.2025 08:16
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26.02.2025 08:16


Александра Пахмутова награждена орденом Русской Православной Церкви Славы и Чести первой степени. Эту новость, передает ИА «Высота 102», сообщили в культурном фонде знаменитого композитора. Указ о вручении ордена датирован еще ноябрем прошлого года, а наградили Александру Пахмутову на юбилейном вечере «Большая жизнь», который проходил в Большом театре. 
Вместе с Патриархом композитора поздравил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, член попечительского совета Культурного фонда Александры Пахмутовой.
В своем поздравлении глава Русской Православной Церкви отметил, что Александра Николаевна - народный композитор и удивительный человек, потому как она в своих песнях звучит как в семьях, так и в личной жизни русского человека. 
Награды от РПЦ Александра Пахмутова была удостоена за выдающийся вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения.
К слову, такой же орден Патриарх Кирилл вручил в свое время министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. В иерархии православной церкви он считается третьим по старшинству. 
Фото культурный фонд Александры Пахмутовой VK.com 

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