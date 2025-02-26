Договор на услуги связи теперь можно заключить вдвое быстрее

Телеком 26.02.2025 11:28 Реклама
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26.02.2025 11:28 Реклама
МегаФон первым на телеком-рынке предоставил своим клиентам возможность заключения договора об оказании услуг сотовой связи с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги». Новая опция доступна во всех салонах оператора и как минимум вдвое сократит временные затраты на оформление необходимых документов.
Для заключения нового договора клиенту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, а также установленные на смартфоне мобильные приложения «Госуслуги» и «Госключ». Услуга оказывается очно, но не требует предъявления паспорта и создания бумажного договора.
При обращении клиента в салон связи сотрудник МегаФона сформирует QR-код во внутренней программе оператора. Его необходимо отсканировать при помощи сканера в мобильном приложении «Госуслуги». Затем нужно дать согласие на обработку и передачу данных. Далее клиент увидит адрес оператора и его название, а также предложение о начале процесса заключения договора. После этого клиенту необходимо выбрать тарифный план и сообщить о своем решении сотруднику салона.
Вся процедура проверки сведений автоматического формирования договора и его регистрации в Госуслугах занимает менее минуты. После этого клиенту необходимо воспользоваться приложением «Госключ» для подписания договора. Первую подпись ставит клиент, затем оператор, после чего услуги связи автоматически активируются. Факт подписания договора будет отражен в Госуслугах.
Такое решение позволяет безошибочно использовать проверенные данные из цифрового профиля гражданина для автоматического заполнения подписания договора клиентом МегаФона и избавляет его от необходимости хранить документы в бумажном виде.
Кроме того, новая услуга позволит сэкономить время на саму процедуру оформления договора. Как показали тесты, с помощью QR-кода вся процедура заключения договора и активации сим-карты в среднем занимает три минуты вместо нынешних 6-9 минут.
Сокращение времени оформления выгодно как клиентам компании, так и МегаФону, поскольку позволит оптимизировать трудозатраты персонала в пунктах продаж, высвободив время сотрудников на другие процедуры. В частности, речь идет о приеме платежей за связь, которые ранее осуществлялись через терминалы.
Внедрение новой формы регистрации договора потребовало доработки внутренних систем оператора, а также дополнительной интеграции систем МегаФона с государственными информационными платформами.
На этапе тестирования проекта услуга предлагается во всех собственных салонах оператора и распространяется на клиентов МегаФона, а в дальнейшем будет предложена абонентам Yota.
— Мы прогнозируем высокий спрос на новую услугу, — говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов. — Во-первых,сейчас мы все чаще фиксируем интерес наших клиентов к переходу от бумажных документов к их цифровым аналогам. Уже сейчас при определенных операциях допускается использование цифровых удостоверений личности, и эта практика со временем будет только расширяться. Во-вторых, оформление договора связи с использованием QR-кода происходит в автоматическом режиме, что обеспечивает дополнительную защиту для наших клиентов.
Фото: МегаФон
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