«Работаем, как и прежде»: новый перевозчик пообещал не поднимать стоимость проезда на маршруте №174





В Волгоградской области стали известны подробности о работе маршрута №174 «Волгоград-Краснослободск». Как сообщает ИА «Высота 102», новым перевозчиком, обслуживающим это транспортное направление, стала компания «Меридиан». Уже с завтрашнего дня подвижной состав возобновит работу в прежнем режиме.

- Сегодня утром у нас на маршрут вышли первые автомобили, которые успели вчера вечером получить дорожные карты. Сейчас этот процесс продолжается. Рассчитываем, что к вечеру количество маршруток мы существенно нарастим, а уже с 27 февраля в рейс выйдут все 42 автомобиля, - рассказали журналистам в диспетчерской службе транспортной компании.

Специалист также пояснила, что благодаря компании «Меридиан» и усилиям комитета транспорта Волгоградской области, удалось обойти бюрократическую коллизию, мешающую возобновлению работы маршрута после гибели индивидуального предпринимателя, владеющего транспортным направлением.

- Все водители, подвижной состав и прочие сотрудники перешли в новую организацию, что позволило оперативно наладить работу, - подчеркнула оператор.

По словам диспетчера, новый владелец не намерен вмешиваться в уже налаженный ритм.

- С завтрашнего дня мы возвращаемся к обычному графику, с интервалом движения порядка 6 минут.

Примечательно, что сохранить перевозчик обещает не только количество задействованных машин, но и ценовую политику. По информации оператора, стоимость проезда останется на прежнем уровне.

Напомним, 25 февраля сотни жителей Краснослободска не смогли вовремя добраться с работы домой. Во второй половине дня подвижной состав неожиданно прекратил обслуживать маршрут из-за пристального внимания контролирующих органов, узнавших о смерти владельца маршруток и ликвидации его ИП.