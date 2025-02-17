Федеральные новости

Россиянам разрешат обороняться при проникновении в дом

Федеральные новости 17.02.2025 09:49
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17.02.2025 09:49


В Госдуму внесут законопроект о разрешении использования любых методов самообороны при проникновении в дом. Как сообщает V102.RU, об этом на своей странице в соцсетях 17 февраля написал глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

Ранее законопроект уже вносился на рассмотрение в Госдуму. Однако, документ был отправлен на доработку правительством. 

- Проникновение агрессора в жилище — повод защищаться любыми доступными методами. Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев, - отметил Нилов. 

Предлагается внести поправки в статью 37 Уголовного кодекса («Необходимая оборона»). В случае их принятия действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, не будут являться превышением самообороны.

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