Федеральные новости

Минздрав пересмотрел принципы работы школьных медпунктов

Федеральные новости 17.02.2025 12:07
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17.02.2025 12:07


Минздрав предлагает ввести новый порядок оказания детям медпомощи в образовательных учреждениях. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается ввести должность медсестры-специалиста по оказанию медпомощи обучающимся, а также наделить работников медпунктов правом выдавать лекарства детям с хроническими заболеваниями. Проект будет распространятся на обучающихся в организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

– Проектом приказа предусматривается возможность обеспечения приема несовершеннолетними в образовательной организации лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания, назначенных лечащим врачом и передаваемых их родителями (законными представителями); конкретизированы обязанности медицинского персонала, – говорится в пояснении к проекту. 

Также приказом предлагается замена медицинского оборудования и других изделий в медпунктах на современные аналоги.

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