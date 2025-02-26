Кабмин выделил 10 млн на подключение волгоградских льготников к газовым сетям





Российское правительство направит в Волгоградскую область 10 404 300 рублей в рамках программы социальной газификации. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

– С помощью этих средств участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тыс. рублей, – сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Уточняется, что на данную меру поддержки могут рассчитывать проживающие в Волгоградской области многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.