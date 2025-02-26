



26 февраля в Волгограде произошёл масштабный сбой в работе сетей электроснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», в 14:15 практически весь город оказался на несколько минут обесточен. Впоследствии электроэнергия к некоторым потребителям вернулась, однако далеко не ко всем.

Сообщения об отсутствии коммунального ресурса приходят в редакцию из центральной и северной части города. Без электроэнергии находятся жилые массивы на ул. Землячки, на проспекте Жукова, на Семи ветрах, в числе и поликлиника №28.

По данным «Волгоградоблэлектро», авария могла произойти на объектах «Федеральной сетевой компании». Редакция уточняет информацию о произошедшем в организации.

В свою очередь на горячей линии АО «ВМЭС» абонентам сообщают о том, что в Дзержинском районе Волгограда произошла авария на сетях электроснабжения. В настоящее время на месте уже работают специалисты. Ориентировочное время завершения работ – 16:00.