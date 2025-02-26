



Волгоградцам рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РБК, на два года раньше могут выйти на заслуженный отдых мужчины с 42-летним стажем и женщины с 37-летним стажем.

Ранний выход на пенсию также может быть назначен за работу в тяжелых и опасных для здоровья условиях. Так, если мужчины отработали в горячих цехах и горнодобывающих предприятиях, то они смогут выйти на заслуженный отдых в 50 лет, а женщины в 45 лет. В этом случае страховой стаж должен составлять 20 и 15 лет.

Жители Крайнего Севера и люди, проработавшие на Крайнем Севере более 15 и 20 лет, могут также претендовать на досрочный выход на пенсию.

Медработники получают право отправиться на отдых раньше положенного срока, если их трудовой стаж в сельской местности составляет 25 лет, а в городских условиях - 30 лет. Для педагогов стаж для ранней пенсии составляет 25 лет, для артистов он варьируется от 15 до 30 лет.

Многодетные мамы, у которых трое детей, имеют право выйти на пенсию в 57 лет, у кого четверо – в 56 лет, а матери пятерых и больше детей – в 50 лет. В таком случае необходимо иметь 15-летний страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), равный 30 баллам.

Родители детей-инвалидов также смогут выйти на пенсию в 50 лет, а опекуны смогут сократить пенсионный возраст на 1 год за каждые 1,5 года опеки над таким ребенком возрастом до 8 лет. Максимально можно сократить период для пенсии – до 5 лет.

Досрочный выход на пенсию также обеспечен ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.