Расследования

Под Волгоградом дали 18 лет строгача мужчине, убившему малыша из мести его матери

Расследования 26.02.2025 14:52
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26.02.2025 14:52


Волгоградский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Камышина, который признан виновным в убийстве малыша. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина приговорен к 18 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Как ранее сообщалось информагентством, чудовищное преступление было совершено 19 июля прошлого года. Злоумышленник решил отомстить своей гражданской супруге с помощью её ребенка – он нанес мальчику несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на старания врачей, спустя несколько часов скончался от черепно-мозговой травмы. 

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что неделей ранее, 25 июня, мужчина также избил свою 20-летнюю сожительницу на лестничной площадке в многоквартирном доме №34 на ул. Серова. 

Свою вину молодой человек полностью признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Скриншот с видео СУ СКР по Волгоградской области

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