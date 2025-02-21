Федеральные новости

Ozon обяжет продавцов платить за отказ покупателя от товара

Федеральные новости 21.02.2025 11:37
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21.02.2025 11:37



Маркетплейс Ozon введет новые правила оплаты услуг для продавцов, согласно которым они будут обязаны оплачивать доставку товара даже в ситуации отказа покупателя от покупки или отмены в пункте выдачи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Ведомости», изменения вступят в силу с 5 марта. 

В результате введения новых правил у продавцов с низким уровнем выкупа появятся дополнительные траты на услуги курьеров. Правила вводятся после недавно проведенных корректировок в расчетах стоимости «последней мили». Ранее маркетплейс также убрал фиксированный процент в размере 5,5% от цены товара и оставил только лимит в 500 рублей за единицу товара. 

По мнению экспертов, изменения правил в конечном счете могут привести к увеличению цен товаров для покупателей. 

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