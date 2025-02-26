В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИ

Общество 26.02.2025 14:21
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26.02.2025 14:21
В Волгоградской области уменьшилось количество школ, где был введен частичный карантин в связи с ростом простудных заболеваний. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, на дистанционное обучение переведены учащиеся отдельных классов 48 школ. Напомним, неделей ранее школ, где был введен частичный карантин, было больше – 56. Такие же меры по разобщению обучающихся применяются и в детских садах, а также в колледжах и вузах.
Эпидемиологи отмечают также снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 8%, а COVID-19 - на 21%.
При этом волгоградцев отправляют на больничные РС-вирус, риновирусы, коронавирус (HCoV) и другие возбудители, а также грипп.
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