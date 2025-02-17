Федеральные новости

Голод на предприятиях предлагают «утолить» в России выпускниками колледжей

Федеральные новости 17.02.2025 19:23
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17.02.2025 19:23


В России выпускников колледжей могут обязать отрабатывать потраченные на них государством деньги на предприятиях в регионах. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко на своей странице в соцсетях.

По ее мнению, введение единой общероссийской системы распределения выпускников с обязательной отработкой на местных предприятиях поможет решить проблему кадрового голода. 

— Уроки прошлого показывают, что у него были свои сильные стороны. Настало время использовать этот опыт для создания более гибкой и современной системы обучения, — отметила Абрамченко. 

Предлагается разработать грантовую систему для компаний, которые будут активно участвовать в образовательных проектах по привлечению молодых специалистов для работы. Также планируется объединить государственную итоговую аттестацию с первичной специализированной аккредитацией.

— Эти предложения - только начало нашего пути к преобразованиям в системе среднего профессионального образования. Каждый шаг приближает нас к обществу, где квалифицированный труд ценится превыше всего. Важно продолжать работу над внедрением этих инициатив для устойчивого развития наших регионов и всей страны, — подчеркнула Абрамченко. 

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