



В Красноармейском районе Волгограда терапевтическое отделение больницы №22 станет стационаром для пациентов с пневмонией. Как сообщает ИА «Высота 102», данная мера будет временной в связи с сезонным ростом заболеваемости.

Уточняется, что заболевших внебольничной пневмонией волгоградцев начнут размещать в отделении больницы №22 с 3 марта.

Плановая госпитализация пациентов терапевтического профиля будет приостановлена до особого распоряжения облздрава. По данному профилю жителям юга Волгограда будут оказывать помощь в больницах №№15 и 16.