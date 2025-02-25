



Перевозчиков бытовых отходов на три года освободят от штрафов за перегруз и порчу дорожного полотна. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект 25 февраля приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях на пленарном заседании.

Теперь с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года весовой и габаритный контроль не будет осуществляться в отношении двуосных и трехосных тяжеловесных транспортных средств, которые используются для транспортировки ТКО. Сведения о перевозчиках бытовых отходов будут передаваться в информационную систему выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

До 1 февраля следующего года правительство также установит требования к транспортным средствам, производимым и используемым для вывоза мусора по дорогам общего пользования федерального, регионального и местного значения, которые подлежат применению в отношении транспортных средств, выпущенных в обращение после 1 марта 2028 года.

На данный момент запрещается движение по дороге грузовиков с перегрузом свыше 10 процентов от допустимой массы или если нагрузка на ось превышает этот показатель. Однако мусоровозы ввиду специфики своей конструкции не могут распределить перевозимый груз по шасси автомобиля в определенных пропорциях. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 250 до 400 тысяч рублей, а также возмещение ущерба дороге.

Фото из архива V102.RU