Маршрутки №174 Волгоград-Краснослободск продолжили работу после смерти перевозчика

Маршрутки №174 сообщением Волгоград-Краснослободск сегодня, 26 февраля, вышли на линию по обычному расписанию после сообщения о временном прекращении работы данного маршрута. Как пояснил ИА «Высота 102» глава администрации городского поселения города Краснослободска Николай Семилетов, сегодня он лично объехал город и убедился в отсутствии каких-либо проблем с транспортом.

– Маршрутки работают в прежнем режиме – те же водители, те же интервалы, – пояснил руководитель муниципалитета.

По данным информагентства, еще накануне к решению возникшей проблемы оперативно подключились в прокуратуре. В итоге менее чем за сутки необходимые документы были переоформлены.

Данную информацию ИА «Высота 102» подтвердили и в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

– Специалисты оперативно рассмотрели поступившую заявку, по результатам рассмотрения которой выдано свидетельство с правом обслуживания указанного маршрута. Сегодня утром перевозчик вышел на обслуживание маршрута №174, – цитата из ответа на редакционный запрос.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», накануне жителей Краснослободска шокировали новостью о временном прекращении работы этого маршрута в связи со смертью перевозчика. Краснослободцев предупредили, что маршрутка не будет функционировать неопределенное время, что вызвало шок у жителей, многие из которых работают и учатся в Волгограде.

Фото V102.RU (архив)