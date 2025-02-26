



25 февраля власти Волгограда объявили о скором сносе очередного сооружения в Центральном районе города. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз чиновники замахнулись на здание, где в начале двухтысячных годов располагался прославившийся зажигательными тусовками и наркоскандалами ночной клуб «Ибиса», а после ребрендинга заведения отжигала сама Ксения Собчак.

Согласно материалам, размещённым на Госзакупках, демонтажу принадлежит кирпичная двухэтажная постройка, располагающаяся вблизи автобусного вокзала по адресу ул. Невская, д. 2а, площадью 1,5 тыс. кв. метров.





Специалистам предстоит полностью демонтировать несущие стены и перекрытия, а также фундамент объекта. Образовывавшийся строительный мусор должен быть вывезен на окраину Дзержинского района, где располагается перевалочный пункт специализированной компании ООО «Молот».





На снос заброшенного здания из бюджета выделено 13 млн рублей. Работы должны быть выполнены в течение нескольких месяцев, до 30 июня 2025 года. Ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о планах властей Волгограда по строительству на территории между ж/д линией и ул. Пархоменко, примыкающей к автовокзалу, нового транспортно-пересадочного узла, включающего в себя создание современной инфраструктуры автовокзала. Однако впоследствии, 11 февраля 2025 года, чиновники открестились от этих планов, сообщив, что автовокзал будет перенесён в Дзержинский район.





Напомним, история клуба «Ибиса» уходит корнями в начало «нулевых». В своё время это было одно из самых больших и известных мест для тусовок среди молодёжи. В 2006 году увеселительным заведением заинтересовались правоохранительные органы. Полицейские заподозрили владельцев ночного клуба в распространении наркотических средств. Позже у управляющего заведением Александра Глебова были обнаружены 79 свёртков с героином.





16 февраля 2008 года «Ибиса» прекратила существование. Через несколько месяцев ночной клуб сменил владельца, а само заведение начало работать под вывеской MAXSIM.

Новая страница в истории тусовочной Мекки была открыта 19 апреля грандиозной лакшери-вечеринкой с участием светской львицы Ксении Собчак. Однако бизнес и у нового собственника всё равно так и не задался. Вскоре ночной клуб прекратил свою работу уже навсегда. Несколько лет назад объект был выкуплен муниципалитетом.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»