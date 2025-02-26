68-летний глава района Волгоградской области сыграл за хоккейную сборную

Общество 26.02.2025 09:10
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26.02.2025 09:10
Глава Новоаннинского района Волгоградской области Николай Моисеев принял участие в хоккейном турнире, посвященном Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Как рассказал руководитель муниципалитета в соцсетях, за главный приз боролись три команды - молодежная, городская и районная. В итоге победа досталась сборной Новоаннинского района. На лед вышел и сам 68-летний глава района.
Николай Моисеев известен в районе спортивным образом жизни. Недавно он вместе с внуками участвовал в лыжной гонке.
Видео Николая Моисеева VK.com
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