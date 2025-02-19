Федеральные новости

Минцифры планирует запретить спам-звонки уже этим летом

Федеральные новости 19.02.2025 19:10
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19.02.2025 19:10


В Минцифры планируют уже летом этого года запретить компаниям делать обзвоны с целью рекламы. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на форуме по кибербезопасности. 

Как ранее сообщалось информагентством, с целью борьбы с мошенническими действиями в Госдуме также уже был принят законопроект о введении штрафов за сбор персональных данных без согласия пользователей. Предполагается, что собранные таким способом данные после могут использоваться мошенниками под видом рекламных рассылок или спам-звонков. 

- В ближайшее время, мы считаем, что летом, мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы, - выступил с заявлением Шадаев. 

Напомним, в ЦБ также планируют обязать банки внедрить спецкнопку для жалоб на мошенников.

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