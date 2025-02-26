Троих погибших на СВО хуторян похоронят в Волгоградской области

Общество 26.02.2025 13:57
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26.02.2025 13:57
В Новоаннинском районе Волгоградской области готовятся к похоронам трех погибших на СВО местных жителей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», родные и земляки проводят в последний путь Дениса Дейкина, Антона Лупиногу и Николая Дудченко.
Денису Дейкину из хутора Деминский было 48 лет. Контракт с Минобороны он заключил в апреле 2023 года, «за ленточкой» был гранатометчиком мотострелкового отделения. Погиб мужчина 29 июля 2024 года. У Дениса Васильевича остались мама, жена и несовершеннолетний сын.
Антон Лупинога родился и вырос в хуторе Удодовский. На СВО служил гранатометчиком. Ему было 29 лет.
- Его жизнь стала ярким примером мужества, чести и преданности. Антон был не просто солдатом, он был настоящим патриотом, готовым встать на защиту своей страны в самые трудные времена, - говорится в некрологе, посвященном бойцу.
Николая Дудченко проводят в последний путь в хуторе Новокиевка 28 февраля. Мужчина подписал контракт с МО в феврале 2024 года. Служил стрелком-сапером. Во время выполнения боевой задачи Николай Петрович Дудченко погиб, получив взрывную травму. Ему было 53 года.
Коллаж V102.RU, на фото Николай Дудченко, Антон Лупинога и Денис Дейкин.
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