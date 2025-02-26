Бочаров: в Волгоградской области возведут еще четыре современные школы





Сегодня, 26 февраля, губернатор Волгоградской области посетил построенную в поселке ГЭС школу №121. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона, в ходе рабочей поездки Андрей Бочаров озвучил планы по строительству еще четырех школ в Волгограде и области.

Губернатор отметил высокую потребность в новых образовательных учреждениях. Все ранее запланированные к строительству объекты были своевременно сданы в 2024 году. Их уже готовят к запуску учебного процесса, в том числе и в поселке ГЭС.





Новая школа оборудована всеми необходимым условиями для учащихся. В том числе здесь есть пространства для маломобильных посетителей, а также полностью благоустроена вся территория школы. Построены спортплощадка, игровые поля и зоны отдыха.

– Мы понимаем, что востребованность у школы большая. В связи с этим возникает дополнительно много вопросов, связанных с развитием инфраструктуры: дороги, тротуары, подходы, подъезды, парковочное пространство, снос объектов, которые не соответствуют задачам образовательного кластера, куда входят школа и детский сад. Эти работы определены и будут выполнены. В целом я удовлетворен ходом реализации программы. Мы получаем обратную связь от родителей, детей, от учителей, и в целом от всего сообщества. Отзывы хорошие. Будем продолжать работать, – заверил Андрей Бочаров.

Как пояснили ИА «Высота 102» в региональном комитете образования и науки, из анонсированных Андреем Бочаровым четырех школ три планируется построить в Волгограде – в Советском районе в микрорайоне «Долина», в Дзержинском районе – на ул. Расула Гамзатова, в Ворошиловском — на ул. Майкопской. Еще одна школа должна появиться в Волжском в 28-м микрорайоне.