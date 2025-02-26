SuperJob: волгоградцы хотят пенсию в 48500 рублей

Экономика 26.02.2025 09:18
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26.02.2025 09:18
Россияне считают достойной пенсию в размере 49600 рублей в месяц. Предпочтения волгоградцев оказались чуть скромнее, чем в целом у россиян, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные последнего опроса SuperJob.
Волгоградцы считают достойной пенсию в 48 500 рублей. В июне 2024 года сумма была чуть меньше — 46 600 рублей, в декабре 2023 составляла 44 700 рублей, в апреле 2023 — 42 900 рублей, а в ноябре 2022 года желаемая пенсия была равна 42 400 рублей.
Интересно, что, чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии. Молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47400 рублей, в то время как средние запросы россиян старше 45 лет — 50200 рублей.
Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии. Так, людям с доходом до 50 тысяч рублей в месяц достаточно в среднем 45900 рублей, а тем, кто получает от 100 тысяч рублей, — 51000 рублей.
Самые высокие запросы по размеру пенсий у москвичей и петербуржцев - 52400 и 51700 рублей соответственно. Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск с суммой в 50000 рублей. На четвертом и пятом местах расположились Тюмень (49 700 рублей) и Ростов-на-Дону (49 600 рублей). Относительно скромные запросы оказались у жителей Астрахани (45200 руб.), Ярославля (46100 руб.) и Новокузнецка (46200 руб.).
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