Происшествия

Волгоградец в ходе уличного конфликта переломал кости прохожему

Происшествия 26.02.2025 13:03
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26.02.2025 13:03


В Волгограде полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении 23-летнего прохожего. Молодой мужчина стал фигурантом уголовного дела по ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными переломами. 

– О поступлении пациента медики сообщили в полицию. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Красноармейского района по подозрению в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью был задержан 23-летний малознакомый потерпевшего, – сообщили в пресс-службе Главка. 

Здесь же пояснили, что причиной жестокого избиения стал случайный конфликт на улице.  

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