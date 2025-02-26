Волгоградец в ходе уличного конфликта переломал кости прохожему





В Волгограде полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении 23-летнего прохожего. Молодой мужчина стал фигурантом уголовного дела по ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными переломами.

– О поступлении пациента медики сообщили в полицию. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Красноармейского района по подозрению в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью был задержан 23-летний малознакомый потерпевшего, – сообщили в пресс-службе Главка.

Здесь же пояснили, что причиной жестокого избиения стал случайный конфликт на улице.