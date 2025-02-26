Расследования

В Волжском три подростка предстанут перед судом за издевательства над школьницей

Расследования 26.02.2025 09:52
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26.02.2025 09:52


В Волгоградской области перед судом по обвинению в хулиганстве предстанут три девочки в возрасте 15 и 16 лет, которые летом прошлого года издевались над 14-летней школьницей в Волжском, передает V102.RU. 

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, расследование этого уголовного дела завершено. Подросткам предъявлено окончательное обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и угрозой его применения). Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Согласно материалам дела, три школьницы 24 июня 2024 года  из хулиганских побуждений назначили встречу 14-летней девочке, обвинив ее в распространении недостоверной информации о своей общей знакомой. Разборки они утроили в 11 микрорайоне Волжского во дворе дома № 7 по проспекту Дружбы.

- Они поочередно нанесли удары ладонями по лицу потерпевшей, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью и различными угрозами. Весь процесс они фиксировали на камеру мобильного телефона, а затем распространили запись в сети Интернет, - сообщила Рудник.

Видеозапись с издевательствами над несовершеннолетней получила широкое распространение в Telegram-каналах. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по этому происшествию.

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