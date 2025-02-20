В России хотят запретить продажу заглушек для ремней безопасности





Депутаты Госдумы совместно с Национальным автомобильным союзом разработали законопроект о запрете продажи некоторых аксессуаров для автомобилей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Известия», под запрет могут попасть теперь заглушки для ремней безопасности, а также различные адаптеры и накладки для них.

Поправки предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». Законопроект в скором времени будет внесен в Госдуму для рассмотрения.

- Запрещается продажа устройств и приспособлений, ограничивающих, изменяющих, имитирующих работу ремней безопасности транспортных средств, детских удерживающих устройств, а также использующихся для отключения сигналов, информирующих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности, - говорится в тексте документа.