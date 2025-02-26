В Котово в минус 20 три МКД остались без тепла

Общество 26.02.2025 10:19
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26.02.2025 10:19
В Котово Волгоградской области устраняют очередную аварию на сетях теплоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на единую диспетчерскую районную службу, около дома №193 по ул. Мира произошел порыв.
- Временно приостановлено подача теплоносителя по адресам: Мира,191,193 и 60 лет ВЛКСМ,2. Аварийная бригада уже приступила к ликвидации, - говорится в заявлении диспетчерской службы.
Между тем, утром 26 февраля в Котово было -20 градусов мороза.
Фото единого портала ЖКХ Котово и Котовского района t.me
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