Авария на электроподстанции оставила без тепла отдельные МКД в Волгограде





В Волгограде из-за масштабного сбоя в подаче электроэнергии в некоторых домах Дзержинского района могут наблюдаться перебои с теплоснабжением. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время ресурсоснабжающая организация вынужденно приостановила подачу ресурса.

По сообщению читателей информагентства, проживающих в микрорайоне Ангарский, а также на ул. Землячки и на Семи ветрах, после подачи электричества в квартирах стали остывать батареи. В компании «Концессии теплоснабжения» оперативно прокомментировали ситуацию, сообщив, что холодная вода подается в дома в обычном режиме, а вот горячего водоснабжения и отопления в отдельных МКД нет, так как котельная не получает электроэнергию.

– Подача ресурса со стороны «Концессий» приостановлена из-за отключения электроэнергии в Дзержинском районе, – сообщили в ответ на запрос информагентства в пресс-службе организации.

Напомним, что электричество сегодня, 26 февраля, около 14.15 отключилось в Центральном и Дзержинском районах Волгограда. Без света оказались жилые дома, а также учреждения здравоохранения. На данный момент известно, что причиной происшествия стала авария на одной из подстанций. Данную информацию не стали уточнять в МЭС Юга.