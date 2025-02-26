Волгоградский предприниматель «нахимичил» партию сливок и творога





Сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области зафиксировали нарушения при оформлении ветеринарных сертификатов на молочную продукцию. Согласно документам, из 35 литров молока предпринимателю удалось произвести 8 литров сливок, 6 килограммов творога и еще 10 литров молока, передает V102.RU.

- Установлено, что на площадке предпринимателя ветеринарным специалистом оформлены эВСД на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. При проведении расчётов выявлено, что на изготовление такого объема продукции требуется большее количество молока, - сообщили в управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Электронные ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на молочную продукцию, аннулированы. Предпринимателю, который допустил эти нарушения, объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законом. Оформленные сертификаты также были аннулированы.