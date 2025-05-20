В Волгограде проверят родителей, чей сын на мопеде столкнулся с Toyota

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием детей на мопеде, которые накануне столкнулись с Toyota в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, будет дана оценка и родителям 14-летнего водителя мопеда, который пострадал вместе с 11-летним пассажиром.

- По факту ДТП организовано проведение проверки, в ходе которой правовая оценка также будет дана действиям родителей несовершеннолетнего водителя мопеда, допустивших его бесконтрольное нахождение на проезжей части и управление транспортным средством, - сообщили в Главке.

Напомним, столкновение Toyota и мопеда произошло накануне в Кировском районе около 17.45 на ул. Алычевая. В результате ДТП 14-летний водитель мопеда и его 11-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На момент госпитализации у детей были диагностированы серьезные травмы головы и переломы.