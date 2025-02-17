«Красный Октябрь» в 2024 году организовал экскурсии для 3,5 тысяч человек





По итогам 2024 года металлургический завод посетили более 3,5 тысяч человек, включая школьников и студентов. Ключевыми точками экскурсионного маршрута стали музей истории завода, объект культурного наследия регионального значения – руины Центральной заводской лаборатории, а также основные производственные подразделения.

Промышленный туризм – неотъемлемая часть профориентационной работы с детьми и молодежью. За прошлый год на площадках завода побывали более 700 учащихся городских и областных школ, в том числе в рамках реализации всероссийского проекта «Билет в будущее».

На постоянной основе проводятся экскурсии для студентов, обучающихся по специальностям «Металлургическое производство» и «Технология машиностроения» в Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина, и студентов Волгоградского технического колледжа по специальности «Металлургическое производство». Порядка 150 будущих металлургов, включая участников федерального проекта «Профессионалитет», уже познакомились с работой завода.

Кроме студентов профильных направлений, в течение года гостями предприятия стали еще более 300 учащихся как средних специальных, так и высших учебных заведений. Были проведены экскурсии и для детей сотрудников, также направленные на привлечение и воспитание молодых кадров.

Площадки «Красного Октября» принимают гостей в рамках корпоративных и отраслевых мероприятий. В 2024 году посетили экскурсионные маршруты более 1200 деловых партнеров, представителей государственных учреждений и общественных организаций.

– Развитие направления промышленного туризма открывает новые перспективы для предприятия, в том числе по привлечению потенциальных кадров. Через экскурсионные мероприятия мы знакомим не только со спецификой производства, но и с корпоративными ценностями и богатым историческим наследием, – рассказал и.о. главного инженера Александр Голубятников.

Отметим, жители и гости города могут посетить музей истории завода, фонд которого насчитывает свыше 18 тысяч экспонатов. В прошлом году возможностью ознакомиться с музейными экспозициями воспользовались более 2000 человек, половина из которых – жители и гости города.

Все экскурсии в музей проводятся по предварительной записи по телефону 74-83-51.

Фото: «Красный Октябрь»

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