В Волгограде ввели в эксплуатацию логистический центр Wildberries

Администрация Волгограда выдала разрешение на ввод в эксплуатацию транспортно-логистического центра Wildberries. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, объект площадью порядка 48 тысяч кв. м. построен в Дзержинском районе на участке между улицами Авторемонтная, Дубовая Балка и проездом Бузулукским.

- На данном объекте будут осуществляться сбор, хранение, сортировка и перераспределение всех видов товаров для интернет-торговли. После выхода на проектную мощность центр начнет обслуживать не только Волгоградскую область, но и ряд южных регионов страны, - сообщили в горадминистрации.

На этом объекте будет трудоустроено 1800 человек. Строительство логистического центра велось в рамках инвестиционного соглашения, заключенного компанией с администрациями Волгограда и Волгоградской области на срок до 2031 года.

Ранее сообщалось, что общая вместимость объекта составит порядка 30 млн товаров. Автоматический сортировочный конвейер сможет обработать порядка 230 тысяч единиц товара в сутки.

Сейчас в Волгограде уже действуют два сортировочных центра маркетплейса.



