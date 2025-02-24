Аналитики посчитали, на сколько подорожала стопка блинов в Волгоградской области





В России в среднем стоимость приготовления блинов выросла на 36,6% за последние три года, а с 2024 года по 2025 год стоимость увеличилась на 10,8%, с 127 до 141 рубля. К таким выводам пришли аналитики сервиса Bankiros. Основной причиной роста стоимости стопки из 15-18 блинов специалисты называют подорожание сливочного масла – за прошедшие три года цена на 20 граммов этого продукта выросла на 65,4%.

Изучив цены в во всех федеральных округах, аналитики пришли к выводу, что самые дешевые блины можно приготовить в Адыгее и Мордовии – по 115 рублей за стопку, в Оренбургской области (119 рублей) и в Нижегородской и Кировской областях (120 рублей). Волгоградской области в списке масленичных «везунчиков» не оказалось. Впрочем, и в списке регионов с самыми дорогими блинами регион также не отметился.

Согласно выводам специалистов, набор продуктов, необходимых для приготовления 15-18 блинов, в Волгоградской области подорожал за год на 9 рублей. Изучив цены в волгоградских магазинах, сервис предположил, что купить необходимые ингредиенты можно за 125 рублей (в 2024 году за 116 рублей). Сюда входит 20 граммов сливочного масла и 40 подсолнечного, 500 миллилитров молока, 3 яйца, 100 граммов сахара и 400 граммов муки.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ