



Ассоциация компаний «Торгово-промышленная группа «БИС» — крупнейший торгово-промышленный холдинг Волгоградской области с более чем 30-летней историей развития. Все эти годы холдинг успешно реализует проекты по 21 направлению в сферах производства, проектирования, строительства и реализации объектов жилой, коммерческой и логистической недвижимости, а также в сфере ресторации, развлечений, гостиничного бизнеса и услуг.

В интервью V102.RU руководители АК «ТПГ «БИС» рассказали о главных проектах 2024 года, перспективах рынка недвижимости и приоткрыли завесу тайны над грядущими планами, которые изменят облик Волгограда.









Прошедший 2024 год для компании был годом стратегического развития и реализации новых проектов. Был завершён четырёхлетний цикл модернизации производства завода АО «Биотех», начат выпуск нового формата продукции, построено более 60 000 кв.м. современного комфортного жилья, в короткие сроки запроектировано и начато строительство двух новых жилых комплексов «Сталь» и «Засекин», успешно введена в эксплуатацию третья строительная очередь логистического комплекса «Солнечный», общая площадь которого составит более 100 000 кв.м.

Также выполнено два государственных заказа – строительство новой общеобразовательной школы на 800 человек в Тракторозаводском районе Волгограда и капитальный ремонт объекта регионального значения «Канализационно-насосной станции №4» в Красноармейском районе Волгограда.

Все эти достижения стали возможными благодаря сплочённой работе коллектива, поддержке развития региона со стороны Администрации Волгограда, Волгоградской области и лично Губернатора Андрея Ивановича Бочарова.

Подробнее о том, что уже сделано и каковы планы на 2025 год, рассказал вице-президент АК «ТПГ «БИС» Дмитрий Бельский.

— Дмитрий Олегович, по итогам 2024 года, какое событие было наиболее важным в технологическом смысле? И почему?

— Важнейшим событием 2024 года стало завершение четырёхлетнего цикла работ по модернизации производственных мощностей завода АО «Биотех».

Отраслеобразующее предприятие, основанное в 1992 году и имеющее две производственных площадки, теперь работает по новейшим технологиям на современном импортном оборудовании.





Имея рекордный выпуск керамического кирпича и крупноформатного керамического камня (11 наименований продукции: 7 видов кирпича и 4 вида керамического камня), мы осуществляем сбыт в 29 регионов России и страны Ближнего Зарубежья.

Из наших материалов производства АО «Биотех» построено свыше 30 миллионов квадратных метров жилья. При этом более 4,8 миллиона квадратных метров – на территории Волгоградской области и более 2,3 миллиона отправлено на экспорт.

При поддержке Администрации Волгограда, Волгоградской области и личном участии Губернатора Андрея Ивановича Бочарова нами полностью выполнена программа масштабной модернизации, и уже с мая 2024 года мы вышли на стопроцентные объёмы производства.

Являясь социально ориентированной компанией, мы приступили к выпуску блока формата 25 (10,7 NF). Данный вид блока является широко востребованным на рынке России не только за счёт теплоизоляционных свойств, но и экономии внутрикомнатного пространства жилья. Ведь имея все преимущества классического термоблока, его ширина меньше, что значительно увеличивает внутреннее пространство жилых помещений.

Его выпуск в существенной степени позволит ускорить темпы развития строительного рынка России.

— Если говорить о строительстве – как об основном направлении развития компании. Каким этот год был для Вас в жилом и коммерческом строительстве, и что Вы готовы предложить своим клиентам?

— Важнейшим направлением развития нашей компании стало строительство объектов жилой недвижимости, позволяющее нашим клиентам не только приобретать комфортное жильё, но и осуществлять вложение и сбережение своих денежных средств в качестве альтернативы банковскому вкладу.

В крупнейшем проекте жилого строительства – ЖК «Колизей» – мы уделили отдельное внимание развитию социальной инфраструктуры. В 2024 году нами был успешно введён в эксплуатацию каскадный комплекс «Фонтан-река» общей площадью более 1 400 кв.м.





Фонтан с зонами отдыха, благоустройством и детской площадкой уже заслуженно получил наименование среди жителей жилого комплекса – «Наш Петергоф».

В настоящий момент существует проект расширения улицы Санаторная, а в 2024 году при поддержке Администрации Волгограда и Губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова было завершено строительство и ещё одной дороги – по улице Токарева. Данная дорога связала улицу Пожарского с новым строящимся Парком отдыха и туризма – «Южный Парк».





Согласно проектному замыслу, новый Парк расположен в непосредственном примыкании к жилому комплексу «Колизей». Имея площадь более 26 Га, он станет центром притяжения для миллионов жителей и гостей Волгоградской области, ведь ввод его первой пусковой очереди, в которой нами запроектирован сухой фонтан с диаметром 19 метров, запланирован уже на 2025 год.

— Вы построили первый в Волгограде аквапарк «Акватория». Планируется его развивать и какие новые жилые комплексы появятся в ближайшей перспективе в южной части Волгограда?

— Сейчас активными темпами идёт строительство второй части аквапарка «Акватория». В данном проекте будет реализовано строительство новых водных горок – «Аквадроп» и «Мультислайд» с сухим финишем, а также «Бумеранг» и «Труба» высотой более 16 метров с мокрым финишем – приемный бассейн площадью не менее 170 квадратных метров.





Также будет осуществлено строительство большого плавательно-оздоровительного круглогодичного бассейна площадью не менее 300 квадратных метров с гидромассажной зоной с подогревом воды.

Кроме того, уже сегодня нами начато строительство нового престижного жилого комплекса с видом на Волгу – ЖК «Засекин» (общая площадь превысит 100 000 кв.м.), получившего своё название в честь Царского воеводы Григория Осиповича Засекина – основателя града Царицын, высадившегося впервые на побережье Волги именно в этих местах.

В Красноармейском районе Волгограда, в его исторической части, мы приступили к возведению нового жилого комплекса «Сталь» (общая площадь превысит 220 000 кв.м.) – объекта с развитым благоустройством и социально-спортивной инфраструктурой. Также активными темпами идёт проектирование ещё одного важного объекта – современного жилого комплекса в Дзержинском районе Волгограда.

Кроме этого, в 2024 году нами была успешно введена в эксплуатацию уже третья очередь логистического комплекса класса «А» «Солнечный». Новый проект, общая площадь которого превысит 100 000 кв.м., был построен в рекордно короткие сроки – менее чем за год. Его ввод в эксплуатацию позволил создать 2 520 рабочих мест, а суммарный грузооборот объекта составляет 3,4 млн.тонн.





Стратегически объект расположен на важнейшем направлении «Север-Юг», открывая торговые пути в Индию, Китай и Казахстан, а его накопительная способность позволяет формировать трехмесячный продуктовый запас региона.

Отдельно стоит коснуться специальных проектов. В этом году наша компания досрочно, более чем за 4 месяца до назначенного срока, ввела в эксплуатацию современную школу на 800 мест по улице Академика Бардина в Тракторозаводском районе Волгограда. Новое здание площадью 12 836 кв.м. рассчитано на 32 учебных класса с общей численностью 800 учащихся. Характерной особенностью нового объекта стало увеличение образовательного и досугового пространства, приходящегося на каждого ученика.

Кроме того, в кратчайшие сроки нами была проведена уникальная операция по капитальному ремонту «Канализационно-насосной станции №4» в Красноармейском районе Волгограда. Как вы знаете, в середине лета 2024 года на объекте случилась авария, создавшая угрозу отключения водоснабжения у нескольких сотен тысяч жителей Волгограда. Всего за 4 месяца цикл восстановления был завершён и объект в полном объёме был передан муниципалитету.

— Известно, что проекты компании отличаются не только развитой инфраструктурой, но и архитектурно-дизайнерскими решениями. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.

— Новым словом архитектурной мысли стал проект нашего нового жилого комплекса «Засекин». Будущих жильцов ждут современные фасадные решения, выполненные в стиле модерна, панорамное остекление лоджий с видом на Волгу, авторский архитектурный дизайн мест общего пользования и придомовых территорий. Этот проект уже активно строится вдоль Второй продольной магистрали, на границе Кировского и Советского районов Волгограда.

Однако это ещё не всё. Уже сейчас мы рады представить нашим клиентам новый проект, расположенный в уникальном месте – на побережье Волго-Донского судоходного канала в Красноармейском районе Волгограда – жилой комплекс «Сталь». Архитектурная концепция жилого комплекса создана с учетом актуальных потребностей времени и специфики застройки: удобное расположение жилых домов комплекса, благоустроенная придомовая территория с закрытым от автомобилей пространством, парковочные места. Дома высокой этажности, запроектированные в современном стиле, просторно располагаются на застраиваемой территории, что облегчает пешеходную доступность проекта. Его изюминкой станет органично вписанный в концепцию застройки мультифункциональный стадион и большая зона благоустройства.

— Важным направлением развития холдинга сегодня также является гостиничное и туристическое направление. Какие новинки увидели гости региона в прошлогоднем сезоне и что ждет в 2025 году?

— Развитие социальной и туристической инфраструктуры региона является одним из приоритетов стратегии нашей компании.

Так, в эко-пространстве «FERMA», расположенном в Светлоярском районе Волгоградской области, на территории в несколько гектаров удачно расположились Дом фермера, открытый бассейн, лодочная станция с плавучими беседками, рыболовный пруд, настоящая ферма и многое другое.

Новинкой туристического сезона-2024 стали гостевые дома, выполненные в футуристичном стиле, которые уже доступны для бронирования. Из каждого из них открывается невероятный вид, с одной стороны – на пруд площадью 100 Га, с другой стороны – на бескрайние просторы южной степи.

Перспективным направлением 2025 года станет создание нового формата отдыха – гостиницы на воде «River House» в непосредственной близости от собственной осетровой фермы, где мы планируем получение чёрной икры собственного производства. В проекте будут представлены комфортные номера, собственный ресторан, прогулки на открытой воде и многое другое. Проект так же расположен в Светлом Яре, в настоящий момент ведутся активные работы по его строительству.

Подробное интервью с представителями АК «ТПГ «БИС» смотрите на видео V102.ru.

Фото, видео предоставлено ООО СЗ «Стройсервис».

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