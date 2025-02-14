Экономика

«Синара-Девелопмент» открыла продажи в новом жилом комплексе Волгограда

Экономика 14.02.2025 12:02 Реклама
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14.02.2025 12:02 Реклама


Компания «Синара-Девелопмент» объявила старт продаж квартир в первой очереди нового жилого комплекса «Крылья Качи», который будет построен в Волгограде. Этот проект отличается от других ЖК города сразу по нескольким позициям: в «Крыльях Качи» появится уникальный соседский центр, в квартирах будет выполнена чистовая отделка, жилые пространства максимально функциональные и эргономичные. 
Новый комплекс возводится в Дзержинском районе Волгограда на улице Трехгорная, 27. Рядом расположены школы и детские сады, супермаркеты и торговые центры, медицинские учреждения и зоны отдыха. Удобные транспортные развязки обеспечивают быстрый доступ как к деловому центру города, так и к основным магистралям. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта: «Качинское училище», «Джаныбековская улица» и «Качинский рынок». 
При разработке планировочных решений в «Крыльях Качи» специалисты ориентировались на самые передовые подходы. В квартирах предусмотрены просторные кухни-гостиные, гардеробные и ниши для организации систем хранения, мастер-спальни, лоджии с панорамным остеклением, высота потолков составит 2,7 метра, а на первом и последнем этажах – 3 метра. 

На фото: холл
В новом ЖК запланировано устройство автономной газовой котельной и собственного теплового пункта. Панельные радиаторы с терморегуляторами позволят установить комфортный микроклимат в каждой комнате. Скрытая разводка инженерных сетей увеличивает полезную площадь квартиры. 
Еще одно важное преимущество ЖК «Крылья Качи» – готовый качественный ремонт от застройщика. В жилых комнатах на полу будет уложен ламинат 32 класса, на стенах – виниловые обои на флизелиновой основе повышенной прочности, на потолке - затирка гипсовыми смесями с последующей окраской белой воднодисперсионной краской. В квартирах будут установлены светлые межкомнатные двери с покрытием из экошпона и качественной фурнитурой, выключатели и розетки разместят с учетом оптимальных вариантов расстановки мебели и бытовой техники. После получения ключей новоселам остается только перевезти вещи и расставить мебель. 
Комплекс «Крылья Качи» будет состоять из двух домов, объединенных cоседским центром, включающим игровую комнату, коворкинг, многофункциональный зал, зону комьюнити. 

Фото: коворкинг в соседском центре


Фото: детская в соседском центре
Там жители смогут общаться, отмечать праздники, проводить занятия, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. 

Фото: универсальный зал в соседском центре


Фото: кухня в соседском центре
Ранее в ЖК Волгограда подобная концепция никогда не реализовывалась. 
В комплексе спроектирован закрытый двор, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пребывания на территории взрослых и детей, предусмотрено функциональное зонирование площадок. Кроме того, в периметре ЖК будет построен наземный паркинг на 132 машиноместа.
Вводиться в эксплуатацию жилой комплекс будет поэтапно: первый дом – в 1 квартале 2027 года, второй дом – в 4 квартале 2027 года.
— В комплексе «Крылья Качи» мы постарались совместить комфорт, функциональность и возможность социального взаимодействия жителей, что так необходимо в современном мире. В «Крыльях Качи» мы предлагаем уютные и современные квартиры, спроектированные с акцентом на максимальную эргономику и индивидуальные потребности граждан. Но наш проект – это не только квартиры. В нем предусмотрен уникальный соседский центр, который станет «сердцем» жилого комплекса. Здесь жители смогут общаться и обмениваться опытом, участвовать в различных мероприятиях. Важно, чтобы у людей была возможность развивать свои увлечения и находить единомышленников. Уверен, что «Крылья Качи» станут местом, где будет комфортно жить и отдыхать, – сказал коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.
Фото: «Синара-Девелопмент».
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